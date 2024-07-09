Правильный полив помидоров и перца на участке в жаркие дни поможет уберечь урожай, но это не единственное, что может спасти растения.

В жару растения нуждаются в большей влаге, но не все огородники и дачники знают, как правильно это сделать. Сколько именно воды необходимо лить под каждый кустик помидоров и перца.

Поделиться своими советами относительно правильного полива перца и томатов в жару решила пани Мария на YouTube-канале «Семейный сад».

«Если при нормальной температуре помидорам достаточно 1-2х литров воды на куст и все это один-два раза в неделю, то при высоких температурах потребности растут. Поливать томаты необходимо каждый раз, когда почва на уровне 2,5 см становится сухой», - рассказала хозяйка.

Как спасти перец и помидоры от жары.

Поливать нужно по обычной методике, не затрагивая листья.

«Если нет возможности часто поливать овощи, рекомендую замульчировать грядки. Слой мульчи подольше сохранит воду. Это отличный вариант для тех, кто редко появляется на даче», - рассказала Мария.

Как правильно поливать перец в жару – на один куст перца необходимо 2-3 литра воды. Также следует помнить, что нельзя поливать перец днем, иначе растение может получить солнечные ожоги.

Как спасти перец и помидоры от жары.

Оптимальное время для полива перца – утро и вечер.

«Также в жаркую погоду томаты и перцы нужно подживить иммунитетом к жаре. Высокая концентрация калия фосфора и кремния питает и наполняет энергией растение, гарантирует формирование завязей, в жару и засуху защищает от солнечных ожогов», - рассказала хозяйка.

Напомним, что помидоры от жары теряют полезные элементы. Так, вся влага из листьев и самих помидоров идет не на развитие плодов, а на рост растения. Поэтому недостаток влаги провоцирует развитие вершинной гнили.

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