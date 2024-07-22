В Україні існує програма, яка передбачає надання фінансової підтримки роботодавцям, які створюють умови для працевлаштування осіб з інвалідністю. Максимальна допомога може бути розміром 106 тис. гривень.

Згідно з інформацією від Державної податкової служби, державна компенсація доступна для роботодавців, які наймають осіб з інвалідністю першої або другої групи, які є застрахованими. Виплати не поширюються на осіб з інвалідністю третьої групи.

Компенсації покривають витрати на спеціальні засоби для адаптації робочих місць:

  • Меблі: регульовані або фіксовані крісла, поручні, розсувні двері, протиковзні та тактильні матеріали для підлоги.
  • Транспортери для підйому сходами.
  • Допоміжні пристрої для позиціонування курсору та тактильні комп'ютерні дисплеї.
  • Брайлівські клавіатури та портативні пристрої.
  • Підйомні платформи.
  • Засоби для відтворення звуку та поліпшення слуху.

гроші

Розмір компенсацій

  • Для осіб з інвалідністю другої групи: до 10 розмірів мінімальної зарплати на 1 січня року подання заявки. У 2024 році це 71 тис. грн.
  • Для осіб з інвалідністю першої групи: до 15 розмірів мінімальної зарплати. У цьому році це 106,5 тис. грн.

гроші, нбу

Як отримати компенсацію

Роботодавець має подати заявку до центру зайнятості впродовж 90 днів з моменту працевлаштування особи з інвалідністю. Заяву можна подати в паперовій або електронній формі через портал "Дія" або безпосередньо в центрі зайнятості.

Рішення про надання компенсації має бути ухвалене регіональним центром зайнятості протягом десяти робочих днів після подання заяви.

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