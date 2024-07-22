В Україні існує програма, яка передбачає надання фінансової підтримки роботодавцям, які створюють умови для працевлаштування осіб з інвалідністю. Максимальна допомога може бути розміром 106 тис. гривень.

Згідно з інформацією від Державної податкової служби, державна компенсація доступна для роботодавців, які наймають осіб з інвалідністю першої або другої групи, які є застрахованими. Виплати не поширюються на осіб з інвалідністю третьої групи.

Компенсації покривають витрати на спеціальні засоби для адаптації робочих місць:

Меблі: регульовані або фіксовані крісла, поручні, розсувні двері, протиковзні та тактильні матеріали для підлоги.

Транспортери для підйому сходами.

Допоміжні пристрої для позиціонування курсору та тактильні комп'ютерні дисплеї.

Брайлівські клавіатури та портативні пристрої.

Підйомні платформи.

Засоби для відтворення звуку та поліпшення слуху.

Розмір компенсацій

Для осіб з інвалідністю другої групи: до 10 розмірів мінімальної зарплати на 1 січня року подання заявки. У 2024 році це 71 тис. грн.

Для осіб з інвалідністю першої групи: до 15 розмірів мінімальної зарплати. У цьому році це 106,5 тис. грн.

Як отримати компенсацію

Роботодавець має подати заявку до центру зайнятості впродовж 90 днів з моменту працевлаштування особи з інвалідністю. Заяву можна подати в паперовій або електронній формі через портал "Дія" або безпосередньо в центрі зайнятості.

Рішення про надання компенсації має бути ухвалене регіональним центром зайнятості протягом десяти робочих днів після подання заяви.

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