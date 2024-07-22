В Украине существует программа, которая предусматривает предоставление финансовой поддержки работодателям, создающим условия для трудоустройства лиц с инвалидностью. Максимальная помощь может быть в размере 106 тыс. гривен.

Согласно информации от Государственной налоговой службы , государственная компенсация доступна для работодателей, нанимающих лиц с инвалидностью первой или второй группы, которые являются застрахованными. Выплаты не распространяются лиц с инвалидностью третьей группы.

Компенсации покрывают расходы на специальные средства для адаптации рабочих мест:

Мебель: регулируемые или фиксированные кресла, перила, раздвижные двери, противоскользящие и тактильные напольные материалы.

Транспортеры для подъема по лестнице.

Вспомогательные устройства для позиционирования курсора и компьютерные дисплеи.

Брайловская клавиатура и портативные устройства.

Подъемные платформы.

Средства воспроизведения звука и улучшения слуха.

Размер компенсаций

Для лиц с инвалидностью второй группы: до 10 размеров минимальной зарплаты на 1 января года подачи заявки. В 2024 году это 71 тысяча гривен.

Для лиц с инвалидностью первой группы до 15 размеров минимальной зарплаты. В нынешнем году это 106,5 тыс. грн.

Как получить компенсацию

Работодатель должен подать заявку в центр занятости в течение 90 дней с момента трудоустройства лица с инвалидностью. Заявление можно подать в бумажной или электронной форме через портал "Действие" или непосредственно в центре занятости.

Решение о компенсации должно быть принято региональным центром занятости в течение десяти рабочих дней после подачи заявления.

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