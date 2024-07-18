Для того, щоб морква не потріскалася, виросла великою, солодкою і смачною необхідно знати прості правила, зокрема поливу.

Врятувати моркву від розтріскування допоможе розуміння, що і як не можна робити. Однією з найпопулярніших помилок, через яку морква тріскається є неправильний полив.

Морква не любить стрибків вологості, переливу, а також посухи. Оптимальний варіант - помірний та постійний полив. А саме - один раз на 3-4 діб водою кімнатної температури.

Полив моркви припиняють за 2-3 тижні до збирання врожаю. Поливати моркву, як і багато інших рослин, краще вранці та ввечері.

Як зробити, щоб морква не тріскалася.

Ще одна причина розтріскування моркви – забагато добрив. Так, краще не переборщити і з мінеральними добривами, і з гноєм. Експерти радять підгодовувати моркву не частіше, ніж 2-3 рази на сезон.

Крім того, у випадку моркви не можна використовувати свіжий гній. В іншому випадку морква виросте тріснутою і кривою.

При вирощуванні моркви не забувайте регулярно розпушувати грунт між рядками. Особливо це варто робити після поливання чи дощів.

Розпушувати грядку з морковю необхідно щонайменше раз на тиждень.

Ще одна причина, через яку морква тріскається – поганий грунт для цієї рослини.

Як зробити, щоб морква не тріскалася.

Зокрема, спеціалісти радять для висадки моркви робити високі грядки.

Ідеально для моркви підходить родючий, пухкий, слабокислий і з нейтральною кислотністю грунт. Будь-яка земля, де зростатиме морква, має бути насичена повітрям.

Морква також може розтріскатися, якщо пропустити термін збирання врожаю. Це характерно для ранньостиглих культур, а також тих, що схильні до розтріскування.

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