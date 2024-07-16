Нинішня спека стала справжнім випробовуванням не тільки для людей, а й для рослин – на полях і городах йде боротьба за врожаї.

Саме зараз в Україна панує рекордна спека і причиною такої аномальної погоди є поле підвищеного тиску у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки.

Від спеки страждають все живе, в тому числі і городні рослини.

Так, спека може стати причиною опіків помідорів і хвороб. Огірки, якщо не спечуться, можуть стати гіркими, твердими і дрібнішими. Якщо і вдасться врятувати врожай, він може бути несмачний.

Для того, щоб врятувати помідори, огірки та інші рослини від спеки необхідно знати не тільки правила поливу, а й деякі хитрощі, якими користуються досвідчені садівники та городники.

Як врятувати помідори і огірки від спеки.

Так, є добриво, яке можна зробити самому, щоб зміцнити рослини під час спеки. Завдяки такому саморобному добриву рослини стануть міцнішими та стійкішими до несприятливих погодних умов.

Для приготування добрива необхідні всього три інгредієнти: сода, кориця і вода.

А саме, на літр теплої води необхідно взяти ложку сод и и ложку кориці. Спочатку слід з’єднати соду і корицю. Потім додати у цю суміш воду і перемішати. Розчин повинен охолонути.

Тепер заливаємо половину препарату п'ятьма літрами води. Решту добрива можна залишити на потім, в холодильнику.

Як врятувати помідори і огірки від спеки.

Таким добривом поливаємо помідори і огірки, рятуючи їх від спеки.

Нагадаємо, що поливати необхідно під корінь і або рано вранці, або ввечері, коли сонце вже сідає.

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