Для того, щоб врятувати помідори від спеки у нагоді стане важливе правило, про яке знають далеко не всі городники і дачники.

Спека – це ще один нещадний до помідорів, огірків, перцю та інших рослин ворог.

Навіть найбільш жаростійкі сорти томатів для відкритого ґрунту не здатні самостійно пережити довготривалу спеку без втрат у кількості плодів і якості. Так, якщо температура повітря піднімається вище +30 C вдень і вище +23 C вночі, то для помідорів це вже критично.

За словами досвідчених городників і фермерів, витримати високі температури та зберегти зав'язі від ураження вершинною гниллю помідорам допоможе бор та кальцій.

Добриво з бору та кальцію у комплексі допомагають помідорам у розвитку та здоровому рості, особливо за високих температур як у теплицях так і у відкритому грунті.

Як врятувати помідори від спеки.

Однак при підживленні помідорів у спеку необхідно не переборщити. Наприклад, розчином на основі калію у спеку можна обприскати зелену масу помідорів.

Ще одне важливе правило щодо, як врятувати помідори від спеки. Будь-які маніпуляції із внесенням добрив можна проводити увечері.

У крайньому разі вранці або в похмурий день, якщо такий нарешті видався.

Нагадаємо, що під час сильної спеки помідори необхідно поливати не менше 3-4 рази на тиждень, щоб не допустити глибокого пересихання землі.

Як врятувати помідори від спеки.

При цьому сухий верхній шар ґрунту (1-2 см) допускається. Поливати помідори у спеку можна ввечері і в жодному разі не в розпал сонячного дня.

Поливають помідори під корінь, не на листя.

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