Для того, чтобы спасти помидоры от жары пригодится важное правило, о котором знают далеко не все огородники и дачники.

Жара – это еще один беспощадный к помидорам, огурцам, перцу и другим растениям враг.

Даже самые жаропрочные сорта томатов для открытого грунта не способны самостоятельно пережить длительную жару без потерь в количестве плодов и качества. Так, если температура воздуха поднимается выше +30°С днем ​​и выше +23°С ночью, то для помидоров это уже критично.

По словам опытных огородников и фермеров, выдержать высокие температуры и уберечь завязи от поражения вершинной гнилью помидорам поможет бор и кальций.

Удобрение из бора и кальция в комплексе помогают помидорам в развитии и здоровом росте, особенно при высоких температурах как в теплицах, так и в открытом грунте.

Как спасти помидоры от жары.

Однако при подкормке помидоров в жару необходимо не переборщить. Например, раствором на основе калия в жару можно опрыскать зеленую массу помидоров.

Еще одно важное правило, как спасти помидоры от жары. Любые манипуляции с внесением удобрений можно проводить вечером.

В крайнем случае утром или в пасмурный день, если такой наконец-то выдался.

Напомним, что во время сильной жары помидоры необходимо поливать не менее 3-4 раз в неделю, чтобы не допустить глубокого пересыхания земли.

Как спасти помидоры от жары.

При этом сухой верхний слой грунта (1-2 см) допускается. Поливать помидоры в жару можно вечером и ни в коем случае не в разгар солнечного дня.

Поливают помидоры под корень, не на листья.

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