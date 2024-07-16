Нынешняя жара стала настоящим испытанием не только для людей, но и растений – на полях и огородах идет борьба за урожаи.

Именно сейчас в Украине царит рекордная жара и причиной такой аномальной погоды является поле повышенного давления в сочетании с тропической воздушной массой с севера Африки.

От жары страдают все живое, в том числе и огородные растения.

Так, жара может стать причиной ожогов помидоров и болезней. Огурцы, если не испекутся, могут стать горькими, жесткими и более мелкими. Если и удастся спасти урожай, он может быть просто невкусным.

Для того чтобы спасти помидоры, огурцы и другие растения от жары необходимо знать не только правила полива, но и некоторые хитрости, которыми пользуются опытные садоводы и огородники.

Как спасти помидоры и огурцы от жары.

Так, есть удобрение, которое можно сделать самому, чтобы укрепить растения во время жары. Благодаря такому самодельному удобрению растения станут более крепкими и устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Для приготовления удобрения необходимы всего три ингредиента: сода, корица и вода.

А именно, на литр теплой воды необходимо взять ложку соды и ложку корицы. Сначала следует соединить соду и корицу. Затем добавить в эту смесь воду и перемешать. Раствор должен остыть.

Теперь заливаем половину препарата пятью литрами воды. Остальные удобрения можно оставить на потом, в холодильнике.

Как спасти помидоры и огурцы от жары |

Таким удобрением поливаем помидоры и огурцы, спасая их от жары.

Напомним, что поливать необходимо под корень и рано утром, или вечером, когда солнце уже садится.

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