Як правильно підгодовувати огірки настоями, щоб врожай був таким, що сусіди будуть питати, в чому ваш секрет.

Вирощуючи огірки, треба мати на увазі, що оптимальним варіантом вважається внесення 3-4 підгодівель за сезон. Однак цю кількість можна регулювати, спостерігаючи за станом рослин.

Зокрема, якщо листя огірків стало блідим і пожовкло, це означає, що кущикам не вистачає поживних речовин.

Одним з найкращих методів підживлення огірків є пташиним послідом. Справа в тому, що птшиний послід є цінним джерелом всіх необхідних елементів живлення (азот, калій, фосфор, магній, залізо, йод, цинк, бор тощо).

Для того, щоб приготувати розчин потрібно половину будь-якої ємності заповнити послідом, долити доверху водою, розмішати, накрити кришкою, залишити на 36 годин.

Чим підгодувати огірки.

Розчин розводиться у співвідношенні — один літр на відро води. Добрива вносяться по одному літру під кожен кущик огірків після планового рясного поливу і розпушування.

Також для підгодовування огірків використовується зола. В сухому вигляді - під кожен кущ розсипають тонким шаром просіяний попіл.

Якщо ж в якості водяного настояю, то для цього потрібно 0,1 кг золи на відро води.

У період рясного цвітіння огірки підгодовують мінеральними добривми. Для цього у відро води вводять по чайній ложці карбаміду/аміачної селітри, сульфату калію та суперфосфату. Ще один цінний склад для добрива це розчин гумату натрію - столова ложка на стандартне відро води.

Чим підгодувати огірки.

У період плодоношення для поливань огірків необхідно провести підгодівлю розчином нітроамофоски (столова ложка на відро води).

Фахівці також закликають городниців і дачників проводити профілактику хвороб огірків. Це необхідно робити постійно, починаючи з появи 2-3 справжніх листочків.

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