Выращивая огурцы, нужно иметь в виду, что оптимальным вариантом считается внесение 3-4 подкормок за сезон. Однако это количество можно регулировать, наблюдая за состоянием растений.
В частности, если листья огурцов стали бледными и пожелтели, это означает, что кустикам не хватает питательных веществ.
Одним из лучших методов подкормки огурцов является птичьим пометом. Дело в том, что птичий помет являются ценным источником всех необходимых элементов питания (азот, калий, фосфор, магний, железо, йод, цинк, бор и т.п.).
Для того, чтобы приготовить раствор нужно половину любой емкости заполнить пометом, долить доверху водой, размешать, накрыть крышкой, оставить на 36 часов.
Чем подкормить огурцы.
Раствор разбавляется в соотношении — один литр на ведро воды. Удобрения вносятся по одному литру под каждый кустик огурцов после планового обильного полива и разрыхления.
Также для подкормки огурцов используется зола. В сухом виде – под каждый куст рассыпают тонким слоем просеянный пепел.
Если же в качестве водяного настоя, то для этого требуется 0,1 кг золы на ведро воды.
В период обильного цветения огурцы подкармливают минеральными удобрениями. Для этого в ведро воды вводят по чайной ложке карбамида/аммиачной селитры, сульфата калия и суперфосфата. Еще один ценный состав для удобрения это раствор гумата натрия – столовая ложка на стандартное ведро воды.
Чем подкормить огурцы.
В период плодоношения для поливов огурцов необходимо провести подкормку раствором нитроаммофоски (столовая ложка на ведро воды).
Специалисты также призывают огородниц и дачников проводить профилактику болезней огурцов. Это необходимо делать постоянно, начиная с появления 2-3 настоящих листочков.
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