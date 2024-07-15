Как правильно подкармливать огурцы настоями, чтобы урожай был таким, что соседи будут спрашивать, в чем ваш секрет.

Выращивая огурцы, нужно иметь в виду, что оптимальным вариантом считается внесение 3-4 подкормок за сезон. Однако это количество можно регулировать, наблюдая за состоянием растений.

В частности, если листья огурцов стали бледными и пожелтели, это означает, что кустикам не хватает питательных веществ.

Одним из лучших методов подкормки огурцов является птичьим пометом. Дело в том, что птичий помет являются ценным источником всех необходимых элементов питания (азот, калий, фосфор, магний, железо, йод, цинк, бор и т.п.).

Для того, чтобы приготовить раствор нужно половину любой емкости заполнить пометом, долить доверху водой, размешать, накрыть крышкой, оставить на 36 часов.

Чем подкормить огурцы.

Раствор разбавляется в соотношении — один литр на ведро воды. Удобрения вносятся по одному литру под каждый кустик огурцов после планового обильного полива и разрыхления.

Также для подкормки огурцов используется зола. В сухом виде – под каждый куст рассыпают тонким слоем просеянный пепел.

Если же в качестве водяного настоя, то для этого требуется 0,1 кг золы на ведро воды.

В период обильного цветения огурцы подкармливают минеральными удобрениями. Для этого в ведро воды вводят по чайной ложке карбамида/аммиачной селитры, сульфата калия и суперфосфата. Еще один ценный состав для удобрения это раствор гумата натрия – столовая ложка на стандартное ведро воды.

Чем подкормить огурцы.

В период плодоношения для поливов огурцов необходимо провести подкормку раствором нитроаммофоски (столовая ложка на ведро воды).

Специалисты также призывают огородниц и дачников проводить профилактику болезней огурцов. Это необходимо делать постоянно, начиная с появления 2-3 настоящих листочков.

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