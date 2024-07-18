Для того, чтобы морковь не потрескалась, выросла большой, сладкой и вкусной необходимо знать простые правила, в частности полива.

Спасти морковь от растрескивания поможет понимание, что и как нельзя делать. Одной из самых популярных ошибок, из-за которой морковь трескается, является неправильный полив.

Морковь не любит скачков влажности, перелива, а также засухи. Оптимальный вариант – умеренный и постоянный полив. А именно – один раз в 3-4 суток водой комнатной температуры.

Полив моркови прекращают за 2-3 недели до уборки урожая. Поливать морковь, как и многие другие растения, лучше утром и вечером.

Как сделать, чтобы морковь не трескалась.

Еще одна причина растрескивания моркови – много удобрений. Так, лучше не переборщить и с минеральными удобрениями, и с навозом. Эксперты советуют подкармливать морковь не чаще 2-3 раз в сезон.

Кроме того, в случае моркови нельзя использовать свежий навоз. В противном случае морковь вырастет треснувшей и кривой.

При выращивании моркови не забывайте регулярно разрыхлять почву между рядами. Особенно это следует делать после полива или дождей.

Разрыхлять грядку с морковью необходимо по меньшей мере раз в неделю.

Еще одна причина, по которой морковь трескается – плохая почва для этого растения.

Как сделать, чтобы морковь не трескалась.

В частности, специалисты советуют для высадки моркови делать высокие грядки.

Идеально для моркови подходит плодородный, рыхлый, слабокислый и с нейтральной кислотностью грунт. Любая земля, где будет расти морковь, должна быть насыщена воздухом.

Морковь также может растрескаться, если упустить срок уборки урожая. Это характерно для раннеспелых культур, а также склонных к растрескиванию.

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