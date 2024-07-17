Сезон огірків у розпалі і багато хто з городників вже зтикнулися з проблемою, що листя на огірках жовтіє, сохне і опадає, вкривається плямами.

Жовтіти листя на огірках може через те, що на рослині оселився грибок. Ще одна причина такої проблеми – грядки огірків сохнуть через спеку.

У будь-якому разі огірки необхідно рятувати. Тож, що можна швидко зробити, щоб врятувати урожай, якщо листя огірків почали жовтіти.

У нагоді стане простий і перевірений засіб.

«Нам потрібно лише три складники: 500 мл молока, одна столова ложка рідкого мила та 15 крапель йоду», - розповіли на каналі «Порадники».

Чим обробити огірки, якщо жовтіє листя.

Це пропорція на 5 літрів води. Всі інгредієнти необхідно змішати у воді. Засіб допоможе при профілактиці грибкових захворювань огірків та впливу сонця.

Таким розчином обприскуємо рослину знизу вгору.

«Використовуємо рідину з розрахунку 1 літр на один метр квадратний грядки. Рекомендовано обробляти розчином раз на 7 днів», - радять господарям.

Зазначається, що молоко з йодом захищають рослини від хвороб, забеспечують здоровий вигляд листю та перешкоджають його опадінню.

«І навіть підвищують врожайність огірків, насичуючи рослини корисними мікроелементами. До речі, цим же розчином можна і підживити огірки, починаючи з найменших пагінців», - розповіли в «Порадники».

Обробляти огірки краще ввечері.

Чим обробити огірки, якщо жовтіє листя.

У коментарях своїми порадами щодо розчину для огірків, якщо жовтіє листя поділилася й інші городники.

«Завжди брав сироватку 1,0 літр, рідке мило - ст. ложка, 3 каплі йоду, розбавляа водою до 1,5 літра. Обробляв помідори, щоправда обривав постійно листя, щоб не торкалось землі. Цим же розчином і огірки. Десь раз в 1-1,5 неділю»,

«І ще молоко кисле (1літр) зеленка (10 капель) на 10 літр води, також все скропити. Результат супер», - розповідають господарі.

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