Сезон огурцов в разгаре и многие огородники уже столкнулись с проблемой, что листья на огурцах желтеют, сохнут и опадают, покрываются пятнами.

Желтеть листья на огурцах могут из-за того, что на растении поселился грибок. Еще одна причина такой проблемы – грядки огурцов сохнут из-за жары.

В любом случае огурцы необходимо спасать. Так что можно быстро сделать, чтобы спасти урожай, если листья огурцов начали желтеть.

Пригодится простое и проверенное средство.

«Нам нужно только три составляющие: 500 мл молока, одна столовая ложка жидкого мыла и 15 капель йода», – рассказали на канале «Советчики».

Чем обработать огурцы, если желтеют листья.

Это пропорция на 5 л воды. Все ингредиенты нужно смешать в воде. Средство поможет при профилактике грибковых заболеваний огурцов и влиянии солнца.

Таким раствором опрыскиваем растение снизу вверх.

«Используем жидкость из расчета 1 литр на один метр квадратной грядки. Рекомендовано обрабатывать раствором раз в 7 дней», – советуют хозяевам.

Отмечается, что молоко с йодом защищают растения от болезней, обеспечивают здоровый вид листьев и препятствуют его опадению.

«И даже повышают урожайность огурцов, насыщая растения полезными микроэлементами. Кстати, этим же раствором можно и подкормить огурцы, начиная с самых маленьких побегов», - рассказали в «Советчиках» .

Обрабатывать огурцы лучше вечером.

Чем обработать огурцы, если желтеют листья.

В комментариях своими советами относительно раствора для огурцов, если желтеют листья поделились и другие огородники.

«Всегда брал сыворотку 1,0 литр, жидкое мило - ст. ложка, 3 капли йода, разбавляют водой до 1,5 литра. Обрабатывал помидоры, правда постоянно обрывал листья, чтобы не касались земли. Этим же раствором и огурцы. Где-то раз в 1-1,5 неделю»,

«И еще молоко кислое (1литр) зеленка (10 капель) на 10 литр воды, тоже все сбрызнуть. Результат супер», – рассказывают хозяева.

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