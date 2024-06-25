Виділяють три головні причини, через які листя огірків може жовтіти та сохнути, і на кожну з них є рішення. Перша можлива причина – нестача поживних речовин.
Огірки в процесі дозрівання плодів потребують великої кількості поживних речовин, особливо калію, а якщо його бракує, це сильно відображається на листі та плодах рослин.
При дефіциті калію спершу на краях листків з'являється облямівка блідо-жовтого кольору і з часом вона стає яскравішою. Якщо калію дуже мало, плоди огірка стають неправильної форми (грушоподібні) та гіркими, листки рослини вкривають бурі плями, а облямівка на листках набуває коричневого кольору та засихає.
Щоб уникнути калійного голодування, підживлюємо огірки добривом із вмістом калію, бажано в карбонатній формі.
Друга поширена проблема з огірками – переноспороз – це грибкове захворювання, яке вражає насамперед листки, але в результаті може сильно вплинути на якість та кількість плодів.
У разі захворювання на листках огірків зʼявляються плями жовтого та бурого кольору. Далі листки відмирають, хвороба вражає стебло огірка, і рослина перестає рости.
У переноспорозу дуже короткий інкубаційний період – три дні, і від зараження до загибелі рослини може пройти лише тиждень, тому при перших проявах хвороби або для профілактики використовуйте фунгіцид.
Ще одна причина, яка може зіпсувати урожай огірків – неправильний полив. Шкідливим буде як нестача, так і надлишок води. Крім того, важлива температура води – не поливайте огірки холодною водою, бо такий стрес може нашкодити рослині.
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