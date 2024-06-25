Якщо листя огірків буде жовтіти та сохнути, не варто панікувати, досвідчені городники вивели кілька простих порад, які врятують урожай.

Виділяють три головні причини, через які листя огірків може жовтіти та сохнути, і на кожну з них є рішення. Перша можлива причина – нестача поживних речовин.

Огірки в процесі дозрівання плодів потребують великої кількості поживних речовин, особливо калію, а якщо його бракує, це сильно відображається на листі та плодах рослин.

При дефіциті калію спершу на краях листків з'являється облямівка блідо-жовтого кольору і з часом вона стає яскравішою. Якщо калію дуже мало, плоди огірка стають неправильної форми (грушоподібні) та гіркими, листки рослини вкривають бурі плями, а облямівка на листках набуває коричневого кольору та засихає.

Щоб уникнути калійного голодування, підживлюємо огірки добривом із вмістом калію, бажано в карбонатній формі.

Друга поширена проблема з огірками – переноспороз – це грибкове захворювання, яке вражає насамперед листки, але в результаті може сильно вплинути на якість та кількість плодів.

У разі захворювання на листках огірків зʼявляються плями жовтого та бурого кольору. Далі листки відмирають, хвороба вражає стебло огірка, і рослина перестає рости.

У переноспорозу дуже короткий інкубаційний період – три дні, і від зараження до загибелі рослини може пройти лише тиждень, тому при перших проявах хвороби або для профілактики використовуйте фунгіцид.

Ще одна причина, яка може зіпсувати урожай огірків – неправильний полив. Шкідливим буде як нестача, так і надлишок води. Крім того, важлива температура води – не поливайте огірки холодною водою, бо такий стрес може нашкодити рослині.

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