Если листья огурцов будут желтеть и сохнуть, не стоит паниковать, опытные огородники вывели несколько простых советов, которые спасут урожай.

Выделяют три главные причины, по которым листья огурцов могут желтеть и сохнуть, и на каждую из них есть решение. Первая возможная причина – недостаток питательных веществ.

Огурцы в процессе созревания плодов нуждаются в большом количестве питательных веществ, особенно калия, а если его не хватает, это сильно отражается на листьях и плодах растений.

При дефиците калия сначала на краях листьев появляется каемка бледно-желтого цвета и со временем она становится ярче. Если калия очень мало, плоды огурца становятся неправильной формы (грушевидные) и горькими, листья растения покрывают бурые пятна, а кайма на листьях приобретает коричневый цвет и засыхает.

Чтобы избежать калийного голодания, подкармливаем огурцы удобрением с содержанием калия, желательно в карбонатной форме.

Вторая распространенная проблема с огурцами – переноспороз – это грибковое заболевание, которое поражает прежде всего листья, но в результате может сильно повлиять на качество и количество плодов.

В случае заболевания на листьях огурцов появляются пятна желтого и бурого цвета. Дальше листья отмирают, болезнь поражает стебель огурца, и растение перестает расти.

У переноспороза очень короткий инкубационный период – три дня, и от заражения до гибели растения может пройти лишь неделя, поэтому при первых проявлениях болезни или для профилактики используйте фунгицид.

Еще одна причина, которая может испортить урожай огурцов, – неправильный полив. Вредным будет как недостаток, так и избыток воды. Кроме того, важна температура воды – не поливайте огурцы холодной водой, потому что такой стресс может навредить растению.

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