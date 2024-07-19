Стало відомо, за яким принципом стягуватимуть штрафи з українців, які не мають офійного працевлаштування.

Військовозобов'язані, які не встигли своєчасно оновити свої дані, можуть бути піддані адміністративній відповідальності у вигляді штрафу від 17 000 до 22 500 гривень. Якщо порушник не має роботи, штраф може бути стягнутий з його банківського рахунку або вирішений через суд.

Про те, як стягуватимуть штрафи із громадян, які не мають ані роботи, ані доходів розповів юрист Дмитро Франчук.

Алгоритм стягнення штрафів із військовозобов'язаних, які не працюють:

Перевірка банківського рахунку. Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП можуть подати до суду позов про стягнення штрафу з майна. Якщо у військовозобов'язаного немає майна, притягнути його до відповідальності буде неможливо.

Способи стягнення штрафів в Україні:

Примусове стягнення : виконавча служба накладає арешт на майно боржника. Якщо майна немає, можуть бути вжиті інші заходи.

: виконавча служба накладає арешт на майно боржника. Якщо майна немає, можуть бути вжиті інші заходи. Обмеження прав боржника: наприклад, заборона виїжджати за межі України.

Соціальні виплати : штрафи не можуть бути стягнуті з певних виплат, таких як допомога на дітей або пенсії за віком.

: штрафи не можуть бути стягнуті з певних виплат, таких як допомога на дітей або пенсії за віком. Громадські роботи.

"Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності", — зазначив Франчук.

Джерело: РБК.

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