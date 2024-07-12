Мешканець Львова подав позов до суду через відмову працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки надати йому відстрочку від мобілізації. Чоловік здійснює догляд за братом з інвалідністю.
За інформацією з документів, львів'янин, який піклується про свого брата з першою групою інвалідності, звернувся до суду через відмову ТЦК у наданні відстрочки. Чоловік спочатку звернувся до ТЦК з проханням про відстрочку, проте йому відмовили, пояснивши, що вони лише формалізують такі рішення, і рекомендували звернутися до комісії військової адміністрації.
Однак він стикнувся з тим, що Львівська ОВА, куди також звертався, не має відповідних комісій для розв'язання питань з відстрочкою. Тепер чоловік просить суд визнати відмову ТЦК незаконною і змусити їх ухвалити рішення щодо відстрочки.
Отже, львів'янин вирішив звернутися до суду, де пояснили, що надання відстрочки є компетенцією ТЦК, і суд зобов'язав ТЦК ухвалити рішення про відстрочку від мобілізації.
Нагадаємо, що в Тернопільській області чоловік ухилився від мобілізації з релігійних міркувань. У суді було зазначено, що призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований має використовувати зброю.
Також у Львові студент другого курсу Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку відмовився від бойової повістки та не з'явився до ТЦК, хоча не мав права на відстрочку. Суд прийняв строге рішення щодо нього.
Джерело: Zaxid.net
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