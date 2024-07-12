Чоловік спочатку звернувся до ТЦК із проханням про відстрочку, проте йому відмовили, і він вирішив заявити на ТЦК до суду.

Мешканець Львова подав позов до суду через відмову працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки надати йому відстрочку від мобілізації. Чоловік здійснює догляд за братом з інвалідністю.

За інформацією з документів, львів'янин, який піклується про свого брата з першою групою інвалідності, звернувся до суду через відмову ТЦК у наданні відстрочки. Чоловік спочатку звернувся до ТЦК з проханням про відстрочку, проте йому відмовили, пояснивши, що вони лише формалізують такі рішення, і рекомендували звернутися до комісії військової адміністрації.

Однак він стикнувся з тим, що Львівська ОВА, куди також звертався, не має відповідних комісій для розв'язання питань з відстрочкою. Тепер чоловік просить суд визнати відмову ТЦК незаконною і змусити їх ухвалити рішення щодо відстрочки.

Отже, львів'янин вирішив звернутися до суду, де пояснили, що надання відстрочки є компетенцією ТЦК, і суд зобов'язав ТЦК ухвалити рішення про відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, що в Тернопільській області чоловік ухилився від мобілізації з релігійних міркувань. У суді було зазначено, що призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований має використовувати зброю.

Також у Львові студент другого курсу Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку відмовився від бойової повістки та не з'явився до ТЦК, хоча не мав права на відстрочку. Суд прийняв строге рішення щодо нього.

Джерело: Zaxid.net

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