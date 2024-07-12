Мужчина сначала обратился в ТЦК с просьбой об отсрочке, однако ему отказали, и он решил заявить на ТЦК в суд.

Житель Львова подал иск в суд из-за отказа работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки предоставить ему отсрочку от мобилизации. Мужчина осуществляет уход за братом с инвалидностью.

По информации из документов, львовянин, который заботится о своем брате с первой группой инвалидности, обратился в суд из-за отказа ТЦК в предоставлении отсрочки. Мужчина сначала обратился в ТЦК с просьбой об отсрочке, однако ему отказали, объяснив, что они только формализуют такие решения и рекомендовали обратиться в комиссию военной администрации.

Однако он столкнулся с тем, что у Львовской ОВА, куда также обращался, нет соответствующих комиссий для решения вопросов с отсрочкой. Теперь мужчина просит суд признать отказ ТЦК незаконным и заставить их принять решение об отсрочке.

Итак, львовянин решил обратиться в суд, где объяснили, что предоставление отсрочки является компетенцией ТЦК, и суд обязал ТЦК принять решение об отсрочке от мобилизации.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации по религиозным соображениям. В суде было сказано, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный должен использовать оружие.

Также во Львове студент второго курса Государственного университета интеллектуальных технологий и связи отказался от боевой повестки и не явился в ТЦК, хотя не имел права на отсрочку. Суд принял строгое решение по нему.

Источник: Zaxid.net

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