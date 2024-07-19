Стало известно, по какому принципу будут взиматься штрафы с украинцев, у которых нет официального трудоустройства.

Военнообязанные, не успевшие своевременно обновить свои данные, могут быть подвергнуты административной ответственности в виде штрафа от 17 000 до 22 500 гривен. Если у нарушителя нет работы, штраф может быть взыскан с его банковского счета или решен через суд.

О том, как будут взиматься штрафы с граждан, у которых нет ни работы, ни доходов, рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Алгоритм взыскания штрафов с неработающих военнообязанных:

Проверка банковского счёта. Если на счете нет средств, ТЦК и СП могут подать в суд иск о штрафе с имущества. Если у военнообязанного нет имущества, привлечь его к ответственности невозможно.

Способы взыскания штрафов в Украине:

Принудительное взыскание : исполнительная служба налагает арест на имущество должника. Если имущества нет, могут быть приняты другие меры.

: исполнительная служба налагает арест на имущество должника. Если имущества нет, могут быть приняты другие меры. Ограничение прав должника : например, запрет выезжать за пределы Украины.

Социальные выплаты : штрафы не могут быть взысканы с определенных выплат, таких как пособие на детей или пенсии по возрасту.

: штрафы не могут быть взысканы с определенных выплат, таких как пособие на детей или пенсии по возрасту. Общественные работы .

"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", — отметил Франчук.

Источник: РБК.

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