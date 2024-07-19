Военнообязанные, не успевшие своевременно обновить свои данные, могут быть подвергнуты административной ответственности в виде штрафа от 17 000 до 22 500 гривен. Если у нарушителя нет работы, штраф может быть взыскан с его банковского счета или решен через суд.
О том, как будут взиматься штрафы с граждан, у которых нет ни работы, ни доходов, рассказал юрист Дмитрий Франчук.
Алгоритм взыскания штрафов с неработающих военнообязанных:
- Проверка банковского счёта.
- Если на счете нет средств, ТЦК и СП могут подать в суд иск о штрафе с имущества.
- Если у военнообязанного нет имущества, привлечь его к ответственности невозможно.
Способы взыскания штрафов в Украине:
- Принудительное взыскание : исполнительная служба налагает арест на имущество должника. Если имущества нет, могут быть приняты другие меры.
- Ограничение прав должника : например, запрет выезжать за пределы Украины.
- Социальные выплаты : штрафы не могут быть взысканы с определенных выплат, таких как пособие на детей или пенсии по возрасту.
- Общественные работы .
"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", — отметил Франчук.
Источник: РБК.
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