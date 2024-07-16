В Минобороны сообщили важное об обновлении военно-учетных данных, штрафах и ВЛК. Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

В Минобороны подчеркнули, что при обновлении данных военнообязанными прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, оно необходимо только после получения повестки на прохождение ВЛК.

"Через распространение неточной информации в некоторых телеграмм-каналах и других информационных ресурсах относительно штрафов за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины разъясняет, что законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского обзора для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - отметили в Минобороне.

Заметили, что для обновления данных прохождение военно-врачебной комиссии не обязательно. Прохождение ВЛК необходимо только после получения повестки на призыв в военно-врачебную комиссию.

Согласно словам директора Департамента кадровой политики Минобороны Марка Андрусяка, согласно закону обновления данных гражданами является самостоятельным видом воинского долга. Кроме того, согласно статье 21 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена обязанность прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

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