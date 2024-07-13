У Вінницькій області військового ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього його майна. Він передав рф інформацію про місцезнаходження складів з боєприпасами, військову техніку та дислокацію своїх товаришів по збройних силах. Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

Військовий, який був мобілізований до Збройних Сил України 7 квітня 2023 року, у лютому 2024 року через бот у Telegram передав окупантам детальну інформацію про місцезнаходження його колег по Збройних Силах. Ця інформація включала знімки екрану мобільного додатку "Карти Google" з точними координатами, що стосувались розміщення військової техніки, боєприпасів та місць проживання військовослужбовців.

Також він передав точні координати фортифікаційних укріплень і плани переміщення військових одиниць. Усі ці дії військового були спрямовані на сприяння потенційному враженню сил Збройних Сил України.

мобілізація, повістка, призов

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "28.02.2024 перебуваючи в селі Буша Могилів-Подільського району Вінницької області він передав дані на телеграм-канал "Росіч", на який сам підписався, а саме: точки місце розташування позицій підрозділів та військової техніки. Ці дані йому були відомі, оскільки він мобілізований в ЗСУ та брав безпосередню участь в бойових діях в Торецьку.

Обвинувачений зазначив, що він думав, що ця інформація вже застаріла, оскільки сам був на цих позиціях і війська їх залишили. З якою ціллю він це зробив - не знає, грошей за передачу даних не отримував, вважає свій вчинок дурістю.

Також він підтвердив, що хотів втекти за кордон, оскільки його дружина проживає в Австрії. Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.