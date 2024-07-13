Військовий, який був мобілізований до Збройних Сил України 7 квітня 2023 року, у лютому 2024 року через бот у Telegram передав окупантам детальну інформацію.

У Вінницькій області військового ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього його майна. Він передав рф інформацію про місцезнаходження складів з боєприпасами, військову техніку та дислокацію своїх товаришів по збройних силах. Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

Військовий, який був мобілізований до Збройних Сил України 7 квітня 2023 року, у лютому 2024 року через бот у Telegram передав окупантам детальну інформацію про місцезнаходження його колег по Збройних Силах. Ця інформація включала знімки екрану мобільного додатку "Карти Google" з точними координатами, що стосувались розміщення військової техніки, боєприпасів та місць проживання військовослужбовців.

Також він передав точні координати фортифікаційних укріплень і плани переміщення військових одиниць. Усі ці дії військового були спрямовані на сприяння потенційному враженню сил Збройних Сил України.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "28.02.2024 перебуваючи в селі Буша Могилів-Подільського району Вінницької області він передав дані на телеграм-канал "Росіч", на який сам підписався, а саме: точки місце розташування позицій підрозділів та військової техніки. Ці дані йому були відомі, оскільки він мобілізований в ЗСУ та брав безпосередню участь в бойових діях в Торецьку.

Обвинувачений зазначив, що він думав, що ця інформація вже застаріла, оскільки сам був на цих позиціях і війська їх залишили. З якою ціллю він це зробив - не знає, грошей за передачу даних не отримував, вважає свій вчинок дурістю.

Також він підтвердив, що хотів втекти за кордон, оскільки його дружина проживає в Австрії. Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Джерело: ТСН.

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