В Винницкой области военного ВСУ приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего его имущества. Он передал РФ информацию о местонахождении складов с боеприпасами, военной технике и дислокации своих товарищей по вооруженным силам. Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

Военный, мобилизованного в Вооруженные Силы Украины 7 апреля 2023 года, в феврале 2024 года через бот в Telegram передал оккупантам подробную информацию о местонахождении его коллег по Вооруженным Силам. Эта информация включала фотографии мобильного приложения "Карты Google" с точными координатами, касающимися размещения военной техники, боеприпасов и мест жительства военнослужащих.

Также он передал точные координаты укреплений фортификаций и планы перемещения военных единиц. Все эти действия военного были направлены на содействие потенциальному впечатлению сил Вооруженных сил Украины.

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На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что "28.02.2024 находясь в селе Буша Могилев-Подольского района Винницкой области, он передал данные на телеграмм-канал "Росич", на который сам подписался, а именно: точки местоположения позиций подразделений и военной техники. Эти данные ему были известны, поскольку он мобилизован в ВСУ и принимал непосредственное участие в боевых действиях в Торецке.

Обвиняемый отметил, что он думал, что эта информация уже устарела, поскольку сам был на этих позициях, и войска их оставили. С какой целью он это сделал – не знает, денег за передачу данных не получал, считает свой поступок глупостью.

Также он подтвердил, что хотел скрыться за границу, поскольку его жена проживает в Австрии. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 УК Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Источник: ТСН.

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