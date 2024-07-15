Закарпатське ОТЦК та СП прокоментували інцидент, вказавши на небажання чоловіка служити, хоча за законодавством його стан здоров’я дозволяло це робити.

У Закарпатті в обласному військовому комісаріаті чоловік, який підлягав призову до армії, порізав себе вени у вбиральні під час перевірки його військово-облікових даних.

Постраждалому вже надано необхідну медичну допомогу. А у Закарпатському ОТЦК та СП уточнили обставини цього інциденту.

За інформацією служби зв’язків з громадськістю Закарпатського обласного та районного військових комісаріатів, в соціальних мережах з'явився пост громадянина Пилипа Луніна, де він описав, що порізав собі руки у туалеті з метою уникнути військової служби в Україні. За словами військових, цей громадянин відверто висловлював свою неохочість служити українському народові.

Представники ТЦК пояснили, що під час перевірки військово-облікових даних Лунін не представив необхідний військовий документ і відкрито висловив своє бажання уникнути служби. Під час розмови з комісією чоловік попросився у вбиральню.

"Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На цю мить громадянин перебуває в лікарні", – мовиться у дописі ТЦК.

Згідно з інформацією від ТЦК та СП Дніпровського району міста Києва, Пилип Лунін у 2017 році був визнаний непридатним до військової служби в мирний час через стан здоров’я і обмежено придатним у воєнний час. Після цього він був переведений з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Згідно із сучасним законодавством, чоловік підлягає призову за мобілізацією.

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