Закарпатское ОТЦК и СП прокомментировали инцидент, указав на нежелание мужа служить, хотя по законодательству его состояние здоровья позволяло это делать.

В Закарпатье в областном военном комиссариате подлежавший призыву в армию мужчина порезал себя вены в уборной во время проверки его военно-учетных данных.

Пострадавшему уже предоставлена ​​необходимая медицинская помощь. В Закарпатском ОТЦК и СП уточнили обстоятельства этого инцидента.

По информации службы связей с общественностью Закарпатского областного и районного военных комиссариатов, в социальных сетях появился пост гражданина Филиппа Лунина, где он описал, что порезал руки в туалете с целью избежать военной службы в Украине. По словам военных, этот гражданин откровенно выражал свою неохоту служить украинскому народу.

Представители ТЦК пояснили, что во время проверки военно-учетных данных Лунин не представил необходимый военный документ и откровенно выразил свое желание избежать службы. Во время разговора с комиссией мужчина попросился в туалет.

"Через некоторое время его нашли сидящим на полу с резаными ранами на руке. Военнослужащие ТЦК и СП мгновенно наложили турникет, оказали медицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи. На этот момент гражданин находится в больнице", - говорится в сообщении ТЦК.

Согласно информации от ТЦК и СП Днепровского района Киева, Филипп Лунин в 2017 году был признан непригодным к военной службе в мирное время из-за состояния здоровья и ограничен пригодным в военное время. После этого он был переведен из учета призывников на военный учет военнообязанных. Согласно современному законодательству, мужчина подлежит призыву за мобилизацией.

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