Командир роти 8 полку ССО з позивним "Сімба" переконаний, що помилки командирів були, є і вони будуть, бо це війна.

Командир роти 8 полку ССО з позивним "Сімба" підкреслив, що помилки на фронті завжди трапляються, адже це війна. Він зазначив, що керівництво не завжди здатне ухвалювати правильні рішення. Військовий підкреслив, що помилки на фронті були і будуть.

Він переконаний, що помилки командирів були, є і вони будуть, бо це війна.

"Ми не можемо бути роботами і ухвалювати завжди правильні рішення. Я знаю багато бійців, які є справжніми героями і роблять героїчні вчинки, не зважаючи на командирів. Але треба розібратися, що таке сам аспект героя? Людина, яка не залишила тебе пораненим на полі бою і до кінця з тобою пробула, втримала противника і вам вдалося вирватися – він герой? Для мене так, але чи для всіх? Різні вчинки можна вважати героїчними. Не обов'язково знищити 20 тисяч танків, щоб стати героєм. Іноді достатньо ухвалити вольове рішення і лишитися, щоб надати своєчасну допомогу", - підкреслив він.

Військовий також розповів, як переживає втрату побратимів, зазначивши, що пам'ять про полеглих ніколи не зникає. Він підкреслив, що коли ти в цьому постійно живеш, то починаєш ставитися з розумінням, бо завтра сам можеш бути на їхньому місці. Але пам'ять про полеглого нікуди не дівається.

"Кожного загиблого вшановуємо. Ми згадуємо їх на день народження, роковини загибелі, спілкуємось із їхніми родичами. Буквально два тижні назад ми вітали з ювілеєм батька нашого загиблого хлопця", - підкреслив військовий "Сімба".

Джерело: РБК.

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