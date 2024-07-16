Військові повідомили, що все почалося з того, що волонтер відмовився проходити медичний огляд.

На Рівненщині виник новий скандал за участю ТЦК та волонтера. За словами військовослужбовців, волонтер відмовився проходити військово-лікарську комісію і агресивно поводився під час свого перебування в ТЦК. Про це повідомили в ОК "Захід".

Військові повідомили, що волонтер відмовився проходити медичний огляд, бігав приміщенням ТЦК, кидав стільці та плакав у телефонній розмові з дружиною, стверджуючи, що йому потрібно виїхати до Польщі, щоб привезти автомобілі для ЗСУ.

"Ми підтримуємо і неймовірно вдячні всім волонтерам, які допомагають Збройним Силам. Але в нинішній ситуації найкраще волонтерство — це служба в ЗСУ. Сотні тисяч українців взяли на себе цей священний обовʼязок і просто зараз захищають нашу державу", — зазначили в ОК "Захід".

Військові також підкреслили, що у волонтера немає жодних підстав для відмови від проходження військової служби, і що військовослужбовці ТЦК не застосовували до нього фізичну силу. Підсумовуючи ситуацію, представники ОК "Захід" закликали ЗМІ не поширювати недостовірну інформацію та зазначили, що у волонтера, з яким виник конфлікт, є безліч фотографій у формі ЗСУ.

"Крім того, що це порушення законодавства, це ще й просто неетично. У фейсбуці воїни не потрібні. Вони потрібні на передовій. Досить ховатися за спідницею дружини, настав час виконати свій конституційний обовʼязок і почати захищати Батьківщину", — йдеться в повідомленні.

Дружина волонтера, Юлія Мандигра, розповіла іншу версію конфлікту. За її словами, представники ТЦК застосували фізичну силу до її чоловіка, після чого доставили його для проходження військово-лікарської комісії в діагностичний центр Рівного.

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