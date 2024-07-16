Военные сообщили, что все началось с того, что волонтер отказался проходить медицинское освидетельствование.

В Ровенской области возник новый скандал с участием ТЦК и волонтера. По словам военнослужащих, волонтер отказался проходить военно-врачебную комиссию и агрессивно вел себя во время своего пребывания в ТЦК. Об этом сообщили в ОК "Запад".

Военные сообщили, что волонтер отказался проходить медицинское освидетельствование, бегал по помещению ТЦК, бросал стулья и плакал в телефонном разговоре с женой, утверждая, что ему нужно выехать в Польшу, чтобы привезти автомобили для ВСУ.

"Мы поддерживаем и невероятно благодарны всем волонтерам, которые помогают Вооруженным Силам. Но в нынешней ситуации лучшее волонтерство — это служба в ВСУ. Сотни тысяч украинцев взяли на себя эту священную обязанность и прямо сейчас защищают наше государство", — отметили в ОК "Запад" .

Военные также подчеркнули, что у волонтера нет оснований для отказа от прохождения военной службы, и что военнослужащие ТЦК не применяли к нему физическую силу. Подводя итог ситуации, представители ОК "Запад" призвали СМИ не распространять недостоверную информацию и отметили, что у волонтера, с которым возник конфликт, есть множество фотографий в форме ВСУ.

"Кроме того, что это нарушение законодательства, это еще и просто неэтично. В фейсбуке воины не нужны. Они нужны на передовой. Достаточно прятаться за юбкой жены, пора выполнить свою конституционную обязанность и начать защищать Родину", — говорится в сообщении.

Жена волонтера, Юлия Мандигра, рассказала другую версию конфликта. По ее словам, представители ТЦК применили физическую силу к ее мужу, после чего доставили его для прохождения военно-врачебной комиссии в диагностический центр Ровно.

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