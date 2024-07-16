Працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України.

Командир відділення одного з суден ВМС України отримав підозру від Державного бюро розслідувань. За скоєне йому загрожує провести до 10 років у в'язниці.

Подробиці цієї справи повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Для того, щоб мати законний вихід на сушу з судна, підлеглим довелося сплатити капітану 10 тис. гривень. За оперативними даними, капітан міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень на місяць.

9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час отримання чергової оплати у сумі 1 тис. доларів США. Ці кошти він отримав від підлеглого за можливість виходити на сушу протягом місяця.

Військовослужбовцю висунуто підозру в отриманні неправомірної вигоди, відповідно до частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 182 тисяч гривень. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо також, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру працівнику пожежно-рятувального загону ДСНС Львівської області, який за хабар обіцяв допомогти з відстрочкою від мобілізації мешканцю містечка поблизу Львова.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.