Командир відділення одного з суден ВМС України отримав підозру від Державного бюро розслідувань. За скоєне йому загрожує провести до 10 років у в'язниці.
Подробиці цієї справи повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Для того, щоб мати законний вихід на сушу з судна, підлеглим довелося сплатити капітану 10 тис. гривень. За оперативними даними, капітан міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень на місяць.
9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час отримання чергової оплати у сумі 1 тис. доларів США. Ці кошти він отримав від підлеглого за можливість виходити на сушу протягом місяця.
Військовослужбовцю висунуто підозру в отриманні неправомірної вигоди, відповідно до частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 182 тисяч гривень. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.
Нагадаємо також, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру працівнику пожежно-рятувального загону ДСНС Львівської області, який за хабар обіцяв допомогти з відстрочкою від мобілізації мешканцю містечка поблизу Львова.
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