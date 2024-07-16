Сотрудники ДБР сообщили о подозрении командиру отделения на одном из судов ВМС Украины.

Командир отделения одного из судов ВМС Украины получил подозрение от Государственного бюро расследований. За содеянное ему грозит провести до 10 лет в тюрьме.

Подробности этого дела сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Для того чтобы иметь законный выход на сушу с судна, подчиненным пришлось оплатить капитану 10 тыс. гривен. По оперативным данным, капитан мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тысяч гривен в месяц.

9 июля 2024 года стражи порядка задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тыс. долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность выходить на сушу в течение месяца.

Военнослужащему выдвинуто подозрение в получении неправомерной выгоды в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 182 тысяч гривен. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним также, что работники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении работнику пожарно-спасательного отряда ГСЧС Львовской области, который за взятку обещал помочь с отсрочкой от мобилизации жителю городка вблизи Львова.

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