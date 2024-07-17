За матеріалами ДБР судитимуть чинного нардепа, обвинуваченого у держзраді та колабораціонізмі. Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата VII, VIII, IX скликань. Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

На основі слідчих даних, 25 лютого 2022 року народний депутат виїхав з Києва до Бердянська Запорізької області, де перейшов на бік ворога. На тимчасово окупованій території Бердянська він організував підприємницьку діяльність підконтрольних йому компаній і надавав допомогу окупантам у захопленні міста.

Пізніше депутат повернувся на територію, контрольовану українською владою, але з Києва продовжив координувати роботу перереєстрованих на окупованій території підприємств у Запорізькій області.

З березня до листопаду 2022 року народний депутат організував фінансові та господарські зв’язки з підприємствами, що виконували замовлення держави-агресора та незаконних органів влади в тимчасово окупованому Криму.

Він постачав продукцію зі своїх підприємств у Бердянську, яка використовувалася для підтримки збройної агресії росії проти України, а також для ремонту та будівництва автодоріг за замовленням так званої «Служби автомобільних доріг Республіки Крим».

Окрім того, народний депутат організував незаконну реєстрацію підконтрольного товариства у так званій «податковій службі Запорізької області», щоб вести фінансово-господарську діяльність з окупантами.

Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, він вирішив повернутися на неокуповану частину України.

Народний депутат України обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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