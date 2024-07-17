По материалам ДБР будут судить действующего нардепа, обвиняемого в госизмене и коллаборационизме. Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата VII, VIII, IX созывов. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

На основе следственных данных, 25 февраля 2022 народный депутат выехал из Киева в Бердянск Запорожской области, где перешел на сторону врага. На временно оккупированной территории Бердянска он организовал предпринимательскую деятельность подконтрольных ему компаний и оказывал помощь оккупантам в захвате города.

Позже депутат вернулся на территорию, контролируемую украинскими властями, но из Киева продолжил координировать работу перерегистрированных на оккупированной территории предприятий в Запорожской области.

С марта по ноябрь 2022 года народный депутат организовал финансовые и хозяйственные связи с предприятиями, выполнявшими заказы государства-агрессора и незаконных органов власти во временно оккупированном Крыму.

Он поставлял продукцию из своих предприятий в Бердянске, которая использовалась для поддержки вооруженной агрессии России против Украины, а также для ремонта и строительства автодорог по заказу так называемой «Службы автомобильных дорог Республики Крым».

Кроме того, народный депутат организовал незаконную регистрацию подконтрольного общества в так называемой налоговой службе Запорожской области, чтобы вести финансово-хозяйственную деятельность с оккупантами.

Впоследствии из-за коммерческих споров с оккупантами он решил вернуться на неоккупированную часть Украины.

Народный депутат Украины обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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