Командир роты 8 полка ССО с позывным "Симбой" убежден, что ошибки командиров были, есть и они будут, потому что это война.

Командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба" подчеркнул, что ошибки на фронте всегда случаются, ведь это война. Он отметил, что руководство не всегда способно принимать правильные решения. Военный подчеркнул, что ошибки на фронте были и будут.

Он убежден, что ошибки командиров были, есть и они будут, потому что это война.

"Мы не можем быть работами и принимать всегда правильные решения. Я знаю много бойцов, которые являются настоящими героями и совершают героические поступки, несмотря на командиров. Но надо разобраться, что такое сам аспект героя? Человек, который не оставил тебя раненым на поле" боя и до конца с тобой пробыла, удержала противника – он герой?Для меня так, но для всех ли Различные поступки можно считать героическими. решение и остаться, чтобы оказать своевременную помощь", - подчеркнул он.

Военный также рассказал, как переживает потерю собратьев, отметив, что память о павших никогда не исчезает. Он подчеркнул, что когда ты в этом постоянно живешь, начинаешь относиться с пониманием, потому что завтра сам можешь быть на их месте. Но память о павших никуда не девается.

"Каждого погибшего чествуем. Мы вспоминаем их на день рождения, годовщину гибели, общаемся с их родственниками. Буквально две недели назад мы поздравляли с юбилеем отца нашего погибшего парня", - подчеркнул военный "Симба".

Источник: РБК.

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