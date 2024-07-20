Пошкоджені банкноти надсилають іноземному банку-кореспонденту для обміну за кордон та євипадок, коли долар категорично не приймуть.

Валюта старого зразка або з незначними пошкодженнями більше не буде перешкодою для обміну, оскільки регулятор скасував вимогу щодо незначного зношення банкнот. Таким чином, долар можуть не обміняти лише в одному випадку.

Касири всіх фінансових установ зобов'язані перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют. У разі виявлення підробленої банкноти, її вилучають у клієнта та передають до НБУ для дослідження.

Якщо підтверджується факт підроблення, банкноту передають правоохоронцям для подальшого розслідування. Окрема процедура застосовується до значно зношених чи пошкоджених валют.

Для таких категорій банкнот передбачена процедура інкасо. Значно зношені чи пошкоджені банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну.

До категорії зношених або пошкоджених валют входять:

гнилі, обпалені чи трухлі;

банкноти з пошкодженнями дизайну або елементів захисту, а також з друкарськими недоліками;

порвані чи різані;

банкноти зі змінами первісного кольору паперу або зображень;

банкноти із загальними забрудненнями або такі, що займають менше половини банкноти (зокрема, які видно в ультрафіолетових променях).

Джерело: 24Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.