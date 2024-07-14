За офіційним курсом Національного банку України вперше в історії курс долара перевищив позначку 41 гривень і становить 41,04 грн за долар. При цьому очікується, що зростання курсу іноземних валют буде поступовим, без різких змін. Про історичне підвищення курсу свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Попередній рекордний курс був на 16 копійок нижче, становивши 40,88 гривень, і цей рівень було встановлено всього день тому.

Тим не менш, за словами начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лісового, готівковий курс гривні залишається в старих коридорах навіть під тиском таких економічних чинників, як:

зростання тарифів на електроенергію;

складнощі у бізнесі через системні відключення електропостачання.

"Це триватиме до пори, адже спрацює "накопичувальний ефект": ближче до осені об'єктивні курсові зміни стануть більш відчутними. Іншими словами, літній період, як ми і прогнозували, – це період "штилю", а основні зміни, подібні до квітнево-травневих , коли девальвація становила майже 4%, переносяться на осінь", – зазначив експерт.

За його словами, нові курсові коридори будуть формуватися з середини серпня до середини вересня. Лісовий підкреслив, що зміни курсів будуть поступовими і без раптових стрибків. Крім того, він нагадав, що згідно з урядовими прогнозами, до кінця року курс долара може досягти рівня 42,1 гривні, а інфляційні очікування становитимуть 8,2%, і їх корекція наразі малоймовірна. Відповідно до банкіра, зростання курсу не буде сприйматися як сенсація.

Джерело: OBOZ.UA

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