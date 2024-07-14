В ближайшие годы в Украине также ожидается рост курса доллара – однако не резкий.

По официальному курсу Национального банка Украины впервые в истории курс доллара превысил отметку в 41 гривен и составил 41,04 грн за доллар. При этом ожидается, что рост курса иностранных валют будет постепенным, без резких изменений. Об историческом повышении курса свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Предыдущий рекордный курс был на 16 копеек ниже, составив 40,88 гривен, и этот уровень был установлен всего день назад.

Тем не менее, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лисового, наличный курс гривны остается в старых коридорах даже под давлением таких экономических факторов, как:

рост тарифов на электроэнергию;

сложности в бизнесе из-за системных отключений электроснабжения.

"Это будет продолжаться до поры, ведь сработает "накопительный эффект": ближе к осени объективные курсовые изменения станут более ощутимыми. Другими словами, летний период, как мы и прогнозировали, - это период "штиля", а основные изменения, подобные апрельски -майских, когда девальвация составляла почти 4%, переносятся на осень", – отметил эксперт.

По его словам, новые курсовые коридоры будут формироваться с середины августа по середину сентября. Лесной подчеркнул, что изменения курсов будут постепенными и без внезапных скачков. Кроме того, он напомнил, что согласно правительственным прогнозам, до конца года курс доллара может достичь уровня 42,1 гривны, а инфляционные ожидания составят 8,2%, и их коррекция пока маловероятна. Согласно банкиру, рост курса не будет восприниматься как сенсация.

Источник: OBOZ.UA

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