У липні 2024 року не передбачаються значні зміни курсу долара в Україні, оскільки Нацбанк веде політику, зорієнтовану на середньорічний курс, що був закладений у бюджеті.

Згідно з прогнозом Олега Пендзина, представника Економічного дискусійного клубу, українцям не варто очікувати значних коливань курсу валюти, зокрема долара, у липні 2024 року. За його прогнозами, у цей період курс складатиме приблизно 40,7 гривні за долар.

"Липень, я думаю, буде абсолютно спокійний, тому що Нацбанк, з одного боку, керує курсом, а з другого боку, він відповідає за інфляцію. Тому, чим слабший курс гривні, тим вища інфляція. Інфляція зараз, в принципі, має підскочити, тому що підняли ціни на електрику. А інфляція – це індекс росту споживчих цін. Тобто, Нацбанк, з одного боку, має відповідати за курс, а з другого боку, щоб інфляція сильно не підскочила. Тому, я думаю, що липень буде десь в межах 40,7 гривні, приблизно цей курс", – вважає експерт.

За його словами, очікувати непередбачених обставин щодо курсу гривні в липні 2024 року – не слід. А все тому, що у Національного банку України наразі є 39 мільярдів валютних резервів, що дозволить у разі потреби стримати курс національної валюти.

Експерт стверджує, що валютний ринок в Україні наразі працює не в повному обсязі, оскільки єдиним регулятором курсу валют є Національний банк України.

Джерело: Факти ICTV.

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