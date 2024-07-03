В июле 2024 года не предусматриваются значительные изменения курса доллара в Украине, поскольку Нацбанк ведет политику, ориентированную на среднегодовой курс, заложенный в бюджете.

Согласно прогнозу Олега Пендзина, представителя Экономического дискуссионного клуба, украинцам не следует ожидать значительных колебаний курса валюты, в том числе доллара, в июле 2024 года. По его прогнозам, в этот период курс составит около 40,7 гривны за доллар.

"Июль, я думаю, будет абсолютно спокоен, потому что Нацбанк, с одной стороны, руководит курсом, а с другой стороны, он отвечает за инфляцию. Поэтому, чем слабее курс гривны, тем выше инфляция. Инфляция сейчас, в принципе, должна подскочить , потому что подняли цены на электричество. А инфляция – это индекс роста потребительских цен. То есть Нацбанк, с одной стороны, должен отвечать за курс, а с другой стороны, чтобы инфляция сильно не подскочила. в пределах 40,7 гривны, примерно этот курс", – считает эксперт.

По его словам, ожидать непредвиденных обстоятельств курса гривны в июле 2024 года - не следует. А все потому, что у Национального банка Украины есть 39 миллиардов валютных резервов, что позволит в случае необходимости сдержать курс национальной валюты.

Эксперт утверждает, что валютный рынок в Украине работает не в полном объеме, поскольку единственным регулятором курса валют является Национальный банк Украины.

Источник: Факты ICTV.

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