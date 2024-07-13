В Національному банку України повідомили, що буде з гривнею у 2025 року, у тому випадку, якщо триватиме активна війна

В Національному банку вважають, що курс гривні слід допускати до поступових коливань залежно від економічних подій. Радник голови НБУ Юрій Городніченко відповів, яким бачить рух курсу гривні до кінця 2024 і 2025 року в разі продовження активної фази війни.

За думкою радника голови Національного банку України, немає впевненості, якими будуть значення обмінного курсу гривні наприкінці цього чи наступного року. Остаточний курс буде формуватися за участю ринкових факторів.

"Звичайно, ми маємо значний структурний дефіцит валюти через те, що доводиться завозити в країну багато критичного імпорту. І від цього нікуди не подітися. Але враховуючи наявність значних резервів НБУ і фінансової допомоги від зовнішніх партнерів, думаю, ми зможемо покривати цей структурний дефіцит. Але все одно курсу гривні потрібно давати можливість потроху коливатись залежно від подій в економіці ", – вважає Городніченко.

Нагадаємо, українцям рекомендується не очікувати значних змін у курсі долара та євро до початку осені. Поточна ситуація на валютному ринку залишиться стабільною, принаймні до кінця серпня.

Протягом найближчих тижнів активність на валютному ринку буде меншою на 10-15% через сезонні фактори, порівняно з червнем. Очікується, що основні коливання курсу гривні будуть зосереджені в діапазоні 40,4-40,7 гривень за долар.

Джерело: РБК-Україна.

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