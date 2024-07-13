В Национальном банке Украины сообщили, что будет с гривной в 2025 году, в том случае, если продолжится активная война

В Национальном банке считают, что курс гривны следует допускать к постепенным колебаниям в зависимости от экономических событий. Советник главы НБУ Юрий Городниченко ответил, каким видит движение курса гривны до конца 2024 и 2025 годов в случае продолжения активной фазы войны.

По мнению советника главы Национального банка Украины, нет уверенности, какими будут значения обменного курса гривны в конце этого или следующего года. Окончательный курс будет формироваться с участием рыночных факторов.

"Конечно, у нас есть значительный структурный дефицит валюты из-за того, что приходится завозить в страну много критического импорта. И от этого никуда не деться. Но учитывая наличие значительных резервов НБУ и финансовой помощи от внешних партнеров, думаю, мы сможем покрывать этот структурный дефицит. Но все равно курсу гривни нужно давать возможность понемногу колебаться в зависимости от происходящего в экономике », – считает Городниченко.

Напомним, украинцам рекомендуется не ожидать значительных изменений в курсе доллара и евро в начале осени. Текущая ситуация на валютном рынке останется стабильной, по крайней мере, до конца августа.

В ближайшие недели активность на валютном рынке будет меньше на 10-15% из-за сезонных факторов по сравнению с июнем. Ожидается, что основные колебания курса гривны будут сосредоточены в диапазоне 40,4-40,7 гривны за доллар.

Источник: РБК-Украина.

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