Можливі зміни на валютному ринку відбудуться під впливом різних факторів, які можуть призвести до покращення чи погіршення ситуації.

Українцям рекомендується не очікувати значних змін у курсі долара та євро до початку осені. Поточна ситуація на валютному ринку залишиться стабільною, принаймні до кінця серпня. В середині липня передбачається, що вартість готівкового долара не перевищить 41,2 гривень.

Після цього можливі зміни на валютному ринку відбудуться під впливом різноманітних факторів, які можуть призвести до покращення або погіршення ситуації. Такий прогноз озвучив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його словами, протягом найближчих тижнів активність на валютному ринку буде меншою на 10-15% через сезонні фактори, порівняно з червнем. Очікується, що основні коливання курсу гривні будуть зосереджені в діапазоні 40,4-40,7 гривень за долар.

Банкір пояснив, що значні негативні чинники для курсу гривні залишатимуться інфляція та енергетична ситуація в Україні. Він також відзначив, що основні зміни на валютному ринку можливі восени, а наразі ринок перебуває у стані помірних коливань. Сезонне зниження цін на овочі та фрукти допомагає знизити інфляційний тиск.

За його розрахунками, у липні курс гривні до долара буде коливатися у межах 2% щотижня. Зокрема, при середньому курсі готівкового долара на рівні 41,04 гривні за один долар у продажу (дані станом на 9 липня), ціна може варіюватися між 40,2 і 41,8 гривні за долар.

Банкір застерігає, що передбачити всі фактори, що можуть вплинути на валютний курс в Україні, неможливо, особливо у зв'язку з воєнним станом.

"Однак можна очікувати, що будь-які зміни на валютному ринку без ознак хаосу чи неконтрольованості. Ситуація на ринку залишається досить прогнозованою, і це може тривати до другої половини серпня", – вважає фахівець.

Джерело: OBOZ.UA.

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