Украинцам рекомендуется не ожидать значительных изменений в курсе доллара и евро в начале осени. Текущая ситуация на валютном рынке останется стабильной, по крайней мере, до конца августа. В середине июля предполагается, что стоимость наличного доллара не превысит 41,2 гривны.

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После этого возможные изменения на валютном рынке произойдут под влиянием различных факторов, которые могут привести к улучшению или ухудшению ситуации. Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, в ближайшие недели активность на валютном рынке будет меньше на 10-15% из-за сезонных факторов по сравнению с июнем. Ожидается, что основные колебания курса гривны будут сосредоточены в диапазоне 40,4-40,7 гривны за доллар.

Банкир объяснил, что значительные негативные факторы для курса гривны будут оставаться инфляцией и энергетической ситуацией в Украине. Он также отметил, что основные изменения на валютном рынке возможны осенью, сейчас рынок находится в состоянии умеренных колебаний. Сезонное снижение цен на овощи и фрукты помогает снизить инфляционное давление.

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По его расчетам, в июле курс гривны по отношению к доллару будет колебаться в пределах 2% еженедельно. В частности, при среднем курсе наличного доллара на уровне 41,04 гривны за один доллар в продаже (данные по состоянию на 9 июля) цена может варьироваться между 40,2 и 41,8 гривны за доллар.

Банкир предостерегает, что предусмотреть все факторы, которые могут повлиять на валютный курс в Украине, невозможно, особенно в связи с военным положением.

"Однако можно ожидать, что какие-либо изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой, и это может продолжаться до второй половины августа", – считает специалист.

Источник : OBOZ.UA.

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