Поврежденные банкноты посылают иностранному банку-корреспонденту для обмена за границу и случай, когда доллар категорически не примут.

Валюта старого образца или с незначительными повреждениями больше не будет препятствием для обмена, поскольку регулятор отменил требование относительно незначительного износа банкнот. Таким образом, доллар могут не обменять только в одном случае.

Кассиры всех финансовых учреждений обязаны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют. В случае обнаружения поддельной банкноты ее изымают у клиента и передают в НБУ для исследования.

Если подтверждается факт подлога, банкноту передают правоохранителям для дальнейшего расследования. Отдельная процедура применяется к значительно изношенным или поврежденным валютам.

Для таких категорий банкнот предусмотрена процедура инкассо. Значительно изношенные или поврежденные банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена.

В категорию изношенных или поврежденных валют входят:

гнилые, обожженные или ветхие;

банкноты с повреждениями дизайна или элементов защиты, а также с печатными недостатками;

порванные или резаные;

банкноты с изменениями первоначального цвета бумаги или изображений;

банкноты с общими загрязнениями или занимающие менее половины банкноты (в частности, которые видны в ультрафиолетовых лучах).

Источник: 24Канал .

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