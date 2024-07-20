Валюта старого образца или с незначительными повреждениями больше не будет препятствием для обмена, поскольку регулятор отменил требование относительно незначительного износа банкнот. Таким образом, доллар могут не обменять только в одном случае.
Кассиры всех финансовых учреждений обязаны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют. В случае обнаружения поддельной банкноты ее изымают у клиента и передают в НБУ для исследования.
Если подтверждается факт подлога, банкноту передают правоохранителям для дальнейшего расследования. Отдельная процедура применяется к значительно изношенным или поврежденным валютам.
Для таких категорий банкнот предусмотрена процедура инкассо. Значительно изношенные или поврежденные банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена.
В категорию изношенных или поврежденных валют входят:
- гнилые, обожженные или ветхие;
- банкноты с повреждениями дизайна или элементов защиты, а также с печатными недостатками;
- порванные или резаные;
- банкноты с изменениями первоначального цвета бумаги или изображений;
- банкноты с общими загрязнениями или занимающие менее половины банкноты (в частности, которые видны в ультрафиолетовых лучах).
Источник: 24Канал .
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