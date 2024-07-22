У Києві затримали рецидивіста, який обіцяв людям знижку на товари 70%.

Поліція Києва оголосила про підозру раніше судимому чоловіку, який під приводом продажу товарів у гіпермаркеті обманув 28 киян. Сума завданої шкоди перевищила мільйон гривень.

Цю інформацію повідомила пресслужба столичної поліції та Київської міської прокуратури. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За словами правоохоронців, громадяни почали звертатися зі скаргами на одного і того ж чоловіка. Розслідування встановило, що до злочинів причетний 31-річний киянин, раніше судимий за шахрайство.

За словами поліції, чоловік працював в службі таксі і під час розмов з клієнтами пропонував їм купити товари в гіпермаркеті за знижкою, стверджуючи, що він раніше працював у компанії. Він обіцяв значну економію на будівельних матеріалах, побутовій техніці, а також одного разу навіть на автомобілях, які запропонував знайомому.

За повідомленням прокуратури, злочинець представлявся співробітником мережі магазинів "Епіцентр" і переконував, що може забезпечити знижку до 70% на побутову техніку. Проте після отримання грошей він перестав виходити на зв'язок і використав кошти на власні потреби.

Таким чином, зловмисник ошукав 28 осіб на суму понад мільйон гривень. Йому висунуто підозру за фактами шахрайства. Поліція закликає всіх постраждалих звертатися до поліції Святошинського управління за телефоном спецлінії 102 або за номером +380 98 964 7403.

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