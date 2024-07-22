Полиция Киева объявила о подозрении ранее судимому мужчине, который под предлогом продажи товаров в гипермаркете обманул 28 киевлян. Сумма причиненного ущерба превысила миллион гривен.

Эту информацию сообщила пресс-служба столичной полиции и Киевской городской прокуратуры . Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, граждане начали обращаться с жалобами на одного и того же мужчину. Расследование установило, что к преступлениям причастен 31-летний киевлянин, ранее судимый за мошенничество.

По словам полиции, мужчина работал в службе такси и во время разговоров с клиентами предлагал им купить товары в гипермаркете по скидке, утверждая, что раньше он работал в компании. Он обещал значительную экономию на строительных материалах, бытовой технике, а также однажды даже на автомобилях, предложенных знакомому.

По сообщению прокуратуры, преступник представлялся сотрудником сети магазинов "Эпицентр" и убеждал, что может обеспечить скидку до 70% на бытовую технику. Однако после получения денег он перестал выходить на связь и использовал средства для собственных нужд.

Таким образом, злоумышленник обманул 28 человек на сумму более миллиона гривен. Ему выдвинуто подозрение по фактам мошенничества. Полиция призывает всех пострадавших обращаться в полицию Святошинского управления по телефону спецлинии 102 или по номеру +380 98 964 7403.

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