На Львівщині посадовець одного з військових підрозділів незаконно придбав житло на 400 тисяч доларів.

Керівник квартирно-експлуатаційного відділу військової частини через підрахунок оборудки незаконно переоформив на батьків майно на суму майже 12 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Відповідно до посадових обов'язків, чиновник контролює закупівлі та обслуговування військового майна регіону. Він оформив родича дружини солдатом однієї з частин ЗСУ Львова. Згодом цей солдат став власником житлового будинку та земельної ділянки в селі Брюховичі Львівського району, ринкова вартість яких орієнтовно становить 300 тисяч доларів США. Доходи, які б дозволили здійснити будівництво такої загальної нерухомості та ремонт у ній, у родича фігуранта були відсутні. Відомо, що він нібито взяв позику 100 тисяч доларів США у доньки посадовця, яка є студенткою місцевого вишу. Проте ці кошти посадовець у декларації не вказав.

За такою ж схемою була придбана квартира у Львові площею майже 100 квадратних метрів в елітному районі. Орієнтовна вартість такої квартири, за даними місцевих ділянок з нерухомістю, становить понад 4 мільйони гривень. Також посадовець придбав для доньки позашляховикпреміум-класу, який оформив на родича з численними порушеннями законодавства.

Посадовця повідомили про порушення у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Накладено арешти на автомобіль, квартиру та земельну ділянку з будинком в елітному районі Львова. Його відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави на суму 3 мільйони гривень.

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