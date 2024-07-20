На Львовщине должностное лицо одного из военных подразделений незаконно приобрело жилье на 400 тысяч долларов.

Руководитель квартирно-эксплуатационного отдела воинской части из-за подсчета сделки незаконно переоформил на родителей имущество на сумму почти 12 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Согласно должностным обязанностям, чиновник контролирует закупки и обслуживание военного имущества региона. Он оформил родственника супруги солдатом одной из частей ВСУ Львова. Впоследствии этот солдат стал владельцем жилого дома и земельного участка в селе Брюховичи Львовского района, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет 300 тысяч долларов США. Доходы, которые позволили бы осуществить строительство такой общей недвижимости и ремонт в ней, у родственника фигуранта отсутствовали. Известно, что он якобы взял ссуду 100 тысяч долларов США у дочери чиновника, которая является студенткой местного вуза. Однако эти средства чиновник в декларации не указал.

По такой же схеме была приобретена квартира во Львове площадью около 100 квадратных метров в элитном районе. Примерная стоимость такой квартиры, по данным местных участков с недвижимостью, составляет более 4 миллионов гривен. Также должностное лицо приобрело для дочери внедорожник премиум-класса, который оформил на родственника с многочисленными нарушениями законодательства.

Чиновнику сообщили о нарушении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Наложены аресты на автомобиль, квартиру и земельный участок с домом в элитном районе Львова. Он отстранен от должности и избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога на сумму 3 миллиона гривен.

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