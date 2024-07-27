В Україні триває обов'язкова мобілізація для військовозобов'язаних, однак існує можливість отримання відстрочки для батьків трьох і більше дітей. Проте, як це правило застосовується до чоловіків, які мають дітей від різних жінок?

Згідно з чинним законодавством, чоловік, який виховує трьох і більше дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Важливо відзначити, що багатодітною вважається сім'я, в якій подружжя перебуває у законному шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. Однак, навіть якщо чоловік має дітей від різних жінок і не проживає з ними, він може отримати відстрочку, якщо сплачує аліменти та не має заборгованостей. Для цього потрібно надати всі необхідні документи до територіального центру комплектування (ТЦК).

Одночасно, чоловіки, які мають заборгованість по штрафах більше ніж три місяці, не можуть розраховувати на відстрочку.

Якщо чоловік має двох дітей від попереднього шлюбу і уклав новий шлюб, де у нової дружини є дитина без батька або батько не сплачує аліменти, це також може вплинути на отримання відстрочки. В такому випадку, якщо чоловік підтвердить, що не має заборгованостей по аліментах перед власними дітьми, він буде вважатися таким, що утримує трьох і більше дітей і може отримати відстрочку.

Джерело: Телеграф

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