В Украине идет обязательная мобилизация для военнообязанных, однако существует возможность получения отсрочки для родителей троих и более детей. Однако, как это правило применяется к мужчинам, имеющим детей от разных женщин?

Согласно действующему законодательству, мужчина, воспитывающий троих и более детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Важно отметить, что многодетной считается семья, в которой супруги состоят в законном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей. Однако даже если мужчина имеет детей от разных женщин и не проживает с ними, он может получить отсрочку, если платит алименты и не имеет задолженностей. Для этого необходимо предоставить все необходимые документы в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Одновременно мужчины, имеющие задолженность по штрафам более трех месяцев, не могут рассчитывать на отсрочку.

Если у мужчины двое детей от предыдущего брака и заключили новый брак, где у новой жены есть ребенок без отца или отец не платит алименты, это также может повлиять на получение отсрочки. В таком случае, если мужчина подтвердит, что не имеет задолженностей по алиментам перед собственными детьми, он будет считаться удерживающим троих и более детей и может получить отсрочку.

Источник: Телеграф

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