Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можуть мобілізувати кількох людей з однієї родини.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, яка може стосуватися всіх членів родини, хоча є деякі винятки, передбачені Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу".

За законом, всі дорослі члени сім'ї можуть бути мобілізовані: чоловік, дружина та повнолітні діти, якщо вони підпадають під умови мобілізації. Адвокат Ростислав Кравець у коментарі для OBOZ.UA пояснив, чи можуть бути мобілізовані кілька чоловіків з однієї родини.

Він зазначив, що в Україні немає законодавчих обмежень, які б забороняли мобілізацію всіх членів родини. Закон не визначає, скільки членів родини можна мобілізувати під час воєнного стану.

Таким чином, під мобілізацію можуть підпасти і чоловік, і дружина, і повнолітні діти, якщо вони відповідають вимогам мобілізації.

"Якщо всі члени родини підлягають мобілізації, їх усіх можуть призвати на військову службу", – підкреслив Кравець.

Винятки з правил мобілізації

Існують певні категорії осіб, які не підлягають мобілізації. Це стосується тих, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час військових дій або забезпечення національної безпеки. До таких родичів належать:

чоловік або дружина;

син або донька;

батько або мати;

дідусь або бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Якщо хтось із цих родичів загинув або зник безвісти під час війни, їхніх близьких не будуть мобілізовувати.

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