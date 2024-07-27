Адвокат Ростислав Кравец объяснил, могут ли мобилизовать несколько человек из одной семьи.

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, которая может касаться всех членов семьи, хотя есть некоторые исключения, предусмотренные Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

По закону все взрослые члены семьи могут быть мобилизованы: муж, жена и совершеннолетние дети, если они подпадают под условия мобилизации. Адвокат Ростислав Кравец в комментарии для OBOZ.UA объяснил, могут ли быть мобилизованы несколько мужчин из одной семьи.

Он отметил, что в Украине нет законодательных ограничений, запрещающих мобилизацию всех членов семьи. Закон не определяет, сколько членов семьи можно мобилизовать во время военного положения.

Таким образом, под мобилизацию могут попасть и муж, и жена, и совершеннолетние дети, если они отвечают требованиям мобилизации.

"Если все члены семьи подлежат мобилизации, их все могут призвать на военную службу", - подчеркнул Кравец.

Исключения из правил мобилизации

Есть определенные категории лиц, не подлежащих мобилизации. Это касается тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время военных действий или обеспечения национальной безопасности. К таким родственникам относятся:

муж или жена;

сын или дочь;

отец или мать;

дедушка или бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Если кто-то из этих родственников погиб или пропал без вести во время войны, их близких не будут мобилизовывать.

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